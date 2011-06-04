Матвиенко предложила включить изучение поэзии Гамзатова в программы всех школ в России

Спикер СФ РФ выйдет с предложением к представителям Минпросвещения России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству включить изучение наследия поэта Расула Гамзатова в учебные программы всех школ страны. Соответствующее заявление парламентарий сделала в ходе выступления на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

Я думаю, мы могли бы записать в рекомендациях нашего форума предложение рассмотреть вопрос о том, чтобы включить литературное наследие Гамзатова в программы школ. Да, нужно изучать и российскую классику, и зарубежную классику. Но мы не можем не изучать наследие, поэзию тех, кого считаем великими поэтами, кого считаем гордостью нашей страны. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Законодатель уверена в том, что изучать поэзию Расула Гамзатова нужно не только в школах Дагестана, но и во всех регионах России. Сенатор отметила, что форум проходит в год 100-летия литературного деятеля. Она призвала бережно хранить его творческое наследие, искреннюю любовь к родной республике и руководствоваться заветом поэта - хранить дружбу и единство всех братских народов.

Фото и видео: Вконтакте / совет Федерации