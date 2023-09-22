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Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно

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Спикер Совфеда подчеркнула, что "кривые западные" ценности не приживутся в российском обществе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подорвать духовные ценности России невозможно. Об этом она сообщила в ходе 9-го парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Дербенте.

По ее словам, на Западе понимают, что Россию невозможно победить всем оружием, собранном со всех стран НАТО. Матвиенко подчеркнула, что делает упор на подрыв духовных и нравственных ценностей страны. Также спикер Совфеда подчеркнула, что "кривые западные" ценности не приживутся в российском обществе.

Ранее Матвиенко заявила, что в России никогда не было такой консолидации, как сейчас.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, духовные ценности, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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