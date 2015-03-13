Матвиенко: закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права

Закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.
По ее словам, она лично поддерживает данную инициативу. При этом Матвиенко отметила, что к ее реализации нужно подойти тщательно и аккуратно. Председатель Совфеда подчеркнула, что не нужно делать список профессий, по которым налоговые нерезиденты могут будут лишены права работать удаленно.
Правильно сделать реестр компаний, у которых есть доступ к персональным данным, чья работа связана с влиянием на коммерческую и информационную безопасность, но не всем айтишникам запретить работать удаленно.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко заявила, что тема второй волны мобилизации не обсуждается.
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