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Матвиенко: закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права

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Она отметила, что к его реализации нужно подойти тщательно и аккуратно.

Закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.

По ее словам, она лично поддерживает данную инициативу. При этом Матвиенко отметила, что к ее реализации нужно подойти тщательно и аккуратно. Председатель Совфеда подчеркнула, что не нужно делать список профессий, по которым налоговые нерезиденты могут будут лишены права работать удаленно.

Правильно сделать реестр компаний, у которых есть доступ к персональным данным, чья работа связана с влиянием на коммерческую и информационную безопасность, но не всем айтишникам запретить работать удаленно.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что тема второй волны мобилизации не обсуждается.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, ограничение, совет федерации, удалённая работа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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