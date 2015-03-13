Матвиенко: тема второй волны мобилизации не обсуждается

Тема второй волны мобилизации в России не обсуждается. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.
По ее словам, сейчас нечего добавить к тому, что сказал ранее президент РФ Владимир Путин. Она отметила, что эта тема не поднималась и не обсуждалась в нынешней повестке. Матвиенко назвала фейки и слухи на тему новой волны мобилизации "инструментом информационной войны против России".
Ранее Путин заявил об отсутствии сейчас необходимости для дополнительной волны мобилизации.
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