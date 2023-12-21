Матвиенко: все участники СВО и их семьи должны находиться в равных условиях

По ее словам, все, кто рискует своей жизнью и здоровьем, одинаково выполняют свой долг.

Все участники спецоперации и их семьи должны находиться в равных условиях. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам осенней сессии.

По ее словам, все, кто рискует своей жизнью и здоровьем, одинаково выполняют свой долг. Также спикер Совфеда отметила, что законодательная деятельность, касающаяся защиты участников спецоперации и их семей, была одной из приоритетных для ведомства. Матвиенко напомнила, что было принято 96 соответствующих законов.

Все защитники Отечества у нас равны. И к ним ко всем мы относимся с глубоким уважением, понимая какую великую миссию они выполняют по защите России. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что Россия успешно отстаивает свое право на благополучное будущее.

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