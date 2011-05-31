Матвиенко: Россия успешно отстаивает своё право на благополучное будущее

Спикер СФ РФ выступила в честь 30-летия верхней палаты парламента страны.

Россия сегодня уверенно и успешно отстаивает свою независимость, суверенитет, право на благополучное будущее. Соответствующее заявление сделала председатель российской верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 13 декабря на торжественной части пленарного, 557-го по счету заседания в Совете Федерации. Мероприятие посвящено 30-елтию данного законодательного органа в стране. Сенатор заметила, что в современных условиях на одном из ключевых органов государственной власти лежит серьёзная ответственность.

Я не сомневаюсь, что, опираясь на те значительные конституционные полномочия, которыми обладает сегодня СФ, на авторитет палаты регионов, опыт сенаторов, команда обязательно достигнет всех целей. Валентина Матвиенко, Председатель СФ

Ранее глава палаты регионов заметила, что заложенные Конституцией России, принятой на всенародном голосовании 30 лет назад, основы устройства государства как демократического, федеративного, правового и социального, позволили властям сделать из страны сильную мировую державу. По мнению Валентины Матвиенко, большая часть заслуг в этом лежит на плечах главы государства.

Матвиенко: Россия не пойдет по пути запрета абортов.

Фото и видео: Совет Федерации