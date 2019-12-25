Матвиенко: воссозданный в Казани собор станет одним из символов духовного возрождения

Сенатор оценила влияние собора на жизнь населения Татарстана.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что воссозданный в Казани собор станет одним из символов духовного возрождения страны. Такое заявление сенатор сделала в Казани на торжественной церемонии освящения религиозного объекта. Она уверена, что собор станет значимой городской архитектурной доминантой и символом Казани.

Нет никаких сомнений в том, что возрожденный собор Казанской иконы Божией Матери станет, как это было на протяжении ряда веков, местом паломничества верующих со всего православного мира. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко назвала символичным тот факт, что освящение собора совпало с датой одного из основных мусульманских праздников - Курбан-байрама. Она поздравила представителей ислама. По мнению спикера, мирное соседство минаретов мечетей и куполов православных соборов придает Татарстану особую атмосферу, красоту и ауру.

Воссозданный собор Казанской иконы Богоматери освятили в Казани.

Видео: YouTube / ТНВ