На церемонии выступил патриарх Кирилл.

Воссозданный собор Казанской иконы Богоматери освятили в Казани. В торжественной церемонии принял участие патриарх Всея Руси Кирилл. Он отметил, что работа над восстановлением религиозного объекта велась с 2016 года. В честь события верующие Татарстана устроили утром 21 июля крестный ход. Они также посетили молебен.

Сегодня великий, значительный день. Сегодня мы освятили кафедральный собор, вновь построенный на том месте, где была обретена икона чудотворная, ставшая во всем мире известной как Казанская икона Божией Матери. Конечно, это историческое событие. речь патриарха Кирилла

Глава РПЦ заметил, что на историческом месте были уничтожены религиозные святыни. При этом вандалы были убеждены в том, что делают доброе дело и освобождают население страны от предрассудков, которые в свою очередь мешают государству достигнуть светлого будущего. Сейчас же на этом месте находится восстановленный храм. Средства на его возведение были собраны народом.

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Фото: Вконтакте/Регион-116 | Казань