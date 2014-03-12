Митрополит Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки его аккаунта

Митрополит Волоколамский объяснил возможные причины блокировки соцсетью его профиля.

Митрополит Волоколамский Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки его аккаунта. Об этом председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Религиозный деятель заметил, что вопрос будет решаться в рамках правила социальной сети до того момента, пока это будет возможно.

У нас в церкви не принято судиться в светском суде, потому мы используем те методы, которые доступны. У Instagram есть своя политика. Мы будем действовать в рамках этих правил. Но если нет, то будем апеллировать к общественному сознанию. митрополит Иларион

По словам митрополита, ситуация не осталась незамеченной, так как в его аккаунте много подписчиков. До блокировки на страницу было подписано около 52 тысяч человек. Митрополит связал блокировку аккаунта с жалобами сторонников ЛГБТ-сообщества или "антипрививочников". Он напомнил, что активно призывает вакцинироваться население, но в России существует много агрессивно настроенных граждан, которые выступают против этого процесса.

В РПЦ заявили, что не против внедрения новых методов лечения бесплодия.

Фото и видео: YouTube / Россия 24