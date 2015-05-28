Матвиенко: в России нет оснований для введения национального локдауна

В СФ объяснили, что нужно принимать точечные меры для борьбы с ковидом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нет оснований для введения общефедерального локдауна. Такую позицию парламентарий высказала в интервью RT. При этом она уточнила, что эпидемиологическая обстановка по регионам остается сложной. В каждом субъекте РФ фиксируется разная ситуация по распространению коронавирусной инфекции.

Никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес, и предприятия, и людей. Это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Эксперт уверена, что нельзя по средней температуре по госпиталю принимать общефедеральные управленческие решения. Сенатор призвала региональные власти действовать точечно, так как они обладают такими полномочиями.

Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.

Фото: Совет Федерации