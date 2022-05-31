Матвиенко: санкции против России достигли предела

Глава СФ рассказала о беспрецедентном давлении Запада на Россию.

Западные санкции против России достигли предела. Соответствующее заявление сделала во время выступления перед Ассамблеей (парламентом) Республики Мозамбик председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик заметила, что давление на Москву не привело коллективный Запад к тему результатам, на которые он рассчитывал.

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Напомним, что российская делегация верхней палаты парламента во главе с Матвиенко находится с 30 мая по 1 июня с официальным визитом в Мозамбике. По словам председателя СФ, на текущий момент количество ограничений, наложенных на представителей России, достигло отметки в 10 тысяч. По словам политика, эти беспрецедентные ограничения провоцируют глобальный экономический кризис, а также проблемы на продовольственных рынках, росте цен на товары, а также сказывается на высоких рисках в отношении самых уязвимых категорий населения мира и конкретно африканского региона.

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Фото и видео: Telegram / Совет Федерации

