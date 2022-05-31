Чижов назвал "куцым" проект эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов во вторник 31 мая назвал "куцым" проект энергетического эмбарго ЕС на нефть из России, которое вошло в шестой санкционный пакет Брюсселя. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт уточнил, что с данным вопросом странам пришлось разбираться около месяца. На текущий момент они пришли только к постановлению на политическом уровне.
…Передали уже в соответствующие структуры ЕС для формулирования конкретного юридически обязывающего решения, это выглядит довольно, так можно, наверное, не боясь кого-то обидеть…куцый проект эмбарго.
Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС
Владимир Чижов видит существующие противоречия внутри самого Евросоюза относительно введения антироссийских ограничений. Дипломат напомнил журналистам, что так было и с введением пятого пакета санкций. Сначала глава еврокомиссии уведомила общественность о нем, а уже после руководство задумывалось о последствиях решения и разработке мер по их адаптации.
Чижов заявил, что ЕС приблизился к пределу возможного по санкциям против России.
Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ Live
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