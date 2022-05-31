Чижов заявил, что ЕС приблизился к пределу возможного по санкциям против России

Постпред РФ при ЕС рассказал, что Брюсселю скоро будет нечего запрещать из России.

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС приблизился к пределу возможного по санкциям в антироссийском санкционном давлении. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". По мнению специалиста, седьмой дополнительный пакет Брюсселя может быть связан только с газовым эмбарго.

Если говорить о содержании…может быть только газовый пакет, потому что, в принципе, Евросоюз уже приблизился к пределу возможного по части санкций. Уже больше запрещать нечего. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Российский высокопоставленный чиновник напомнил журналистам о том, что при согласовании дополнительного санкционного пакета Запада даже сами страны ЕС ждут "на порядок более серьезные проблемы", а также внутренние противоречеия в позициях, чем с теми, с которыми они сталкивались при обсуждении энергетического эмбарго на нефть.

Чижов: Евросоюз деградирует до вспомогательного военного блока.

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