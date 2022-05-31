Чижов: Евросоюз деградирует до вспомогательного военного блока

Постпред РФ при ЕС рассказал о том, что европейское содружество теряет статус исключительно экономического блока.

Российский дипломат, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС деградирует до вспомогательного военного блока. Такое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Россия-24".

Сейчас мы наблюдаем, что Евросоюз, который был задуман изначально как экономическое объединение с постепенно набиравшим вес политическим компонентом, по сути дела, сейчас деградирует на уровень вспомогательного военного блока. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

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