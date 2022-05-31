Чижов: Евросоюз деградирует до вспомогательного военного блока

Российский дипломат, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС деградирует до вспомогательного военного блока. Такое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Россия-24".
Сейчас мы наблюдаем, что Евросоюз, который был задуман изначально как экономическое объединение с постепенно набиравшим вес политическим компонентом, по сути дела, сейчас деградирует на уровень вспомогательного военного блока.
Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС
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Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ Live
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