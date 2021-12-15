Матвиенко рассудила сенаторов, цитировавших в споре Тютчева и Некрасова

Сенаторы поссорились, решая, можно ли выражать агрессию в отношении Запада.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассудила сенаторов, цитированных в споре Федора Тютчева и Николая Некрасова. Речь идет о представителях верхней палаты парламента Светлане Горячевй и Людмиле Нарусовой. Они поспорили в рамках пленарного заседания от 15 декабря о допустимости резкой критики против западных политиков.

Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать русофобские выпады в адрес России. Во всем нужна правильная мера. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Общественная дискуссия в СФ началась после того, как Горячева ответила на выступление Нарусовой. Ранее та указала коллегам на недопустимость "агрессивной и уничижительной" риторики в отношении западных представителей. По ее мнению. такие выражения не только не являются дипломатичными, но также и недостойны великой державы, которой Нарусова считает РФ. По словам Нарусовой, Горячева укорила ее за высказывания о бандеровском руководстве Украины. В ответ политик прочитала строчки из стихотворения Тютчева: "Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы". Нарусова прокомментировала этот выпад строчкой Некрасова: "Люди холопского звания - сухие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа".

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

