В Совете Федерации назвали три важных принципа.

Все современные международные конфликты, включая украинский кризис, можно решить только при устранении их первопричин. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая вместе с российской делегацией от парламента сейчас находится в Женеве в рабочим визитом. Москве было предоставлено право открыть второй день на Шестой Всемирной конференции спикеров законодательных органов. Политик призвала вернуть дипломатии её историческую миссию по урегулированию международных конфликтов. Сенатор указала коллегам, что с момента завершения Второй мировой войны судьба мира не была такой тревожной.

Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин. Валентина Матвиенко, сенатор

Валентина Матвиенко добавила, что противоречие между принципами международного права, в частности, между самоопределением народа и территориальной целостностью государств должно быть решено. Она видит необходимость в четкой правовой иерархии между пунктами, так как в противном случае "вольная интерпретация права и принципа – это вечный двигатель войны". По словам спикера СФ РФ, нужно решить противоречие между принципом неделимости безопасности и правом государства выбирать военные альянсы. Сенатор добавила, что деятельность самих военных блоков так и не регулирована в правовом поле. В России считают, что принцип суверенного равенства государств-членов ООН до чих пор не реализован.

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Фото: Совет Федерации (Telegram / Вместе-ТВ)