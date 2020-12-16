Матвиенко прокомментировала отказ делегаций Польши и стран Балтии слушать ее речь

В Афинах проходит Европейская конференция председателей парламентов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко завила, что не заметила, как делегаты трех стран Балтии и Польши покинули зал конференции во время ее выступлении. Отметим, что в Афина 21-22 октября проходит Европейская конференция глав парламентов.

Матвиенко сказала, что видела реакцию коллег, которые аплодировали по результатам ее выступления.

Но если это произошло, я не знаю, какие причины. Может, руки надо было кому-то помыть. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Спикер Совфеда подчеркнула, что если это было сделано демонстративно, то это подтверждает тот факт, что у данной категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура.

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Фото: Совет Федерации