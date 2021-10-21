Белоусов предложил выплатить бизнесу гранты на фоне коронавируса

Объем выплат может составить один МРОТ на одного занятого.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил на совещании у президента России Владимира Путин, что правительство РФ предлагает в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме один МРОТ на одного занятого.

Что мы предлагаем: первое — в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме один МРОТ на одного занятого. Андрей Белоусов, первый вице-премьер России

По словам Белоусова, на это потребуется примерно 27 млрд рублей. Вице-премьер подчеркнул, что выплата охватит около 2 млн человек. Осуществляться выплаты будут с 15 ноября по 31 декабря.

Видео: kremlin.ru