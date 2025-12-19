Матвиенко призвала мировых лидеров дать оценку теракту ВСУ в Херсонской области

Председатель Совета Федерации России заявила, что нет оправданий цинизму и жестокости тех, кто принял решение атаковать безоружных людей в новогоднюю ночь.

В четверг, 1 января, Валентина Матвиенко прокомментировала теракт в в Херсонской области, который произошел в новогоднюю ночь. Соответствующий пост председатель Совета Федерации России опубликовала в своем официальном telegram-канале.

Матвиенко призвала мировых лидеров дать оценку теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области.

Ждём отчётливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств.

Скорбим вместе с близкими погибших. Разделяем их горе. Скорейшего выздоровления раненым, сил их родным.

Государство сделает все необходимое для поддержки. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Напомним, что трагедия произошла в новогоднюю ночь. По предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Известно, что 13 человек находятся в больницах региона, а также Крыма. Уточняется, что cреди пострадавших двое детей. Ранее Piter.TV публиковал кадры с места происшествия.

Фото: Совет Федерации