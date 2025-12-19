  1. Главная
Матвиенко призвала мировых лидеров дать оценку теракту ВСУ в Херсонской области
Сегодня, 16:00
Председатель Совета Федерации России заявила, что нет оправданий цинизму и жестокости тех, кто принял решение атаковать безоружных людей в новогоднюю ночь.

В четверг, 1 января, Валентина Матвиенко прокомментировала теракт в в Херсонской области, который произошел в новогоднюю ночь. Соответствующий пост председатель Совета Федерации России опубликовала в своем официальном telegram-канале. 

Матвиенко призвала мировых лидеров дать оценку теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области.

Ждём отчётливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств.
Скорбим вместе с близкими погибших. Разделяем их горе. Скорейшего выздоровления раненым, сил их родным.
Государство сделает все необходимое для поддержки.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Напомним, что трагедия произошла в новогоднюю ночь.  По предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Известно, что 13 человек находятся в больницах региона, а также Крыма. Уточняется, что cреди пострадавших двое детей. Ранее Piter.TV публиковал кадры с места происшествия. 

Фото:  Совет Федерации

Теги: бпла, валентина матвиенко, всу, теракт в херсонкой области
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

