Матвиенко призвала мировых лидеров дать оценку теракту ВСУ в Херсонской области

В четверг, 1 января, Валентина Матвиенко прокомментировала теракт в в Херсонской области, который произошел в новогоднюю ночь. Соответствующий пост председатель Совета Федерации России опубликовала в своем официальном telegram-канале.
Матвиенко призвала мировых лидеров дать оценку теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области.
Ждём отчётливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств.
Скорбим вместе с близкими погибших. Разделяем их горе. Скорейшего выздоровления раненым, сил их родным.
Государство сделает все необходимое для поддержки.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России
Напомним, что трагедия произошла в новогоднюю ночь. По предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Известно, что 13 человек находятся в больницах региона, а также Крыма. Уточняется, что cреди пострадавших двое детей. Ранее Piter.TV публиковал кадры с места происшествия.
Фото: Совет Федерации
