Эти обвинения прозвучали в минувшем году из уст главы европейской дипломатии Кайи Каллас и министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко обратилась в эфире телеканала "Россия-24" к европейским чиновникам, заявляющим о якобы многочисленных военных вторжениях России в соседние государства, напомнив им о событиях блокады Ленинграда.

Хочу напомнить этим еврочиновникам, что в блокаде Ленинграда участвовали не только гитлеровские войска, но и войска трех европейских государств. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

