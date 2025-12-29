Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко обратилась в эфире телеканала "Россия-24" к европейским чиновникам, заявляющим о якобы многочисленных военных вторжениях России в соседние государства, напомнив им о событиях блокады Ленинграда.
Хочу напомнить этим еврочиновникам, что в блокаде Ленинграда участвовали не только гитлеровские войска, но и войска трех европейских государств.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Эти обвинения прозвучали в минувшем году из уст главы европейской дипломатии Кайи Каллас и министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, утверждавших, что Россия за последнюю сотню лет вторгалась в пределы более чем 19 суверенных государств.
Видео: Telegram / ВЕСТИ
