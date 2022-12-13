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Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм

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По ее словам, сенаторы обязаны действовать слаженно и собранно в нынешних условиях.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм. Об этом она заявила на открытии весенней сессии палаты.

По ее словам, сенаторы обязаны действовать слаженно и собранно в нынешних условиях. Она отметила широкие полномочия и высокий статус Совфеда.

Мы должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм, который сегодня так востребован в российском обществе.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, патриотизм, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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