Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм. Об этом она заявила на открытии весенней сессии палаты.
По ее словам, сенаторы обязаны действовать слаженно и собранно в нынешних условиях. Она отметила широкие полномочия и высокий статус Совфеда.
Мы должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм, который сегодня так востребован в российском обществе.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Ранее Матвиенко заявила, что закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права
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