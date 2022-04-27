Глава СФ РФ рассказала о том, что национальная валюта стабилизировалась, а цены в магазинах - все еще держатся на высоком уровне.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах. Такое поручение политик коллегам дала на заседании Совета законодателей, проходящего в рамках празднования дня отечественного парламентаризма. Сенатор напомнила о том, что следует обеспечить низкую стоимость товаров в торговых сетях, так как после резкого падения курса рубля сейчас национальная валюта практически вернулась к прежнему уровню.

Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. Рост от 30 до 70 процентов. Валентина Матвиенко, глава СФ РФ

Глава верхней палаты парламента России отметила, что в текущий момент рубль стабилизировался, хотя ценники остаются на прежнем уровне. Она надеется, что правительство предложит по проблеме конкретные меры для ее решения. Матвиенко добавила, что то, что происходит сейчас, это "нечестно и несправедливо".

Матвиенко заявила о снижении числа проверок бизнеса в семь раз.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации