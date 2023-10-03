Матвиенко призвала покончить с передачей регионам полномочий без финансирования

В Совете Федерации оценили необходимость кабмина выполнять социальные обязательства перед гражданами страны.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала правительство покончить с практикой передачи регионам полномочий без финансирования. Соответствующее заявление законодатель сделала перед коллегами, выступая на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета. Политик полагает, что в документе на 2024-2026 года важно учесть объем материальной поддержки субъектам страны, чтобы показатели не снижались по сравнению с существующими

И еще. Министерства, ведомства стали увлекаться, модничать, они все чаще самостоятельно принимают решения об изменении стандартов, норм, но при этом никто не просчитывает финансовые последствия... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко заметила, что несмотря на объективные трудности, федеральный и региональные бюджеты исполняются на текущий момент ритмично, а доходы растут.

Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете "Почты России".

Фото и видео: Совет Федерации