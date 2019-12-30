В Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам

В перечень могут попасть дипломаты.

Валентина Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство. Спикер Совета Федерации напомнила, что инициативу выдвинул Владимир Путин. Об этом петербурженка напомнила во время открытия сессии палаты. Ранее президент России предложил правки по запрету на иностранное гражданства и вида на жительство ключевых чиновников. По мнению Матвиенко, это давно назревшая в государстве проблема.

Она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в конституции прокомментировала Матвиенко

В частности, изменения предлагается распространить на сотрудников дипломатической миссии. Недостаточное внимание к проблеме может дорого обойтись России, особенно с учетом непростой международной обстановки. Матвиенко попросила разобраться со списками комитет по международным делам. Она призвала чиновников не устраивать охоту на ведьм, а сделать шаги, необходимые для обеспечения безопасности и суверенитета страны, устранения лазеек вмешательства в ее внутренние дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

