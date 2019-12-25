Сенатор предложила провести соцопрос по данному предложению.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность переноса части новогодних выходных дней на май. Об этом сенатор сообщила во время общения с журналистами. Спикер СФ предложила коллегам изучить целесообразность такой инициативы.

Если посмотреть количество выходных дней, их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней. Может быть, провести социологический опрос, узнать мнение граждан. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Российский сенатор напомнила, что многие граждане считают, что январские праздники очень длинные.

Матвиенко: норму о возврате 50% стоимости путевки в лагеря надо ввести уже с этого года.

Фото: Piter.tv