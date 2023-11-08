Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название на более современное

В СФ РФ оценили доклад Анны Поповой.

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) требуется изменить название на более современное и короткое.Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в верхней палате парламента страны. Она внесла предложение по итогам доклада главы профильного ведомства Анны Поповой.

Только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека точно не выговоришь... Валентина Матвиенко, спикер СФ

Законодатели замет или, что Роспотребнадзор является важнейшей службой для государства. затем Валентина Матвиенко поблагодарила сотрудников профильного ведомства и его руководство за проделанную работу. В частности, сенатор напомнила о деятельности во время пандемии коронавирусной инфекции. По мнению политика, Россия стала одной из лучших стран, в которой фиксировались наименьшие издержки в ходе эпидемии ковида и после пандемии.

Матвиенко предложила создать в России министерство счастья.

Фото и видео: Совет Федерации