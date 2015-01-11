Матвиенко поздравила воспитанниц Пансиона Минобороны в Петербурге с 8 Марта

Глава верхней палаты парламента пожелала успехов в реализации намеченных планов.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила женщин-преподавателей, воспитателей и воспитанниц Пансиона Минобороны в Петербурге с 8 Марта. Телеграмму в адрес главы учреждения представили в пресс-службе Совфеда.

Матвиенко отметила, что Международный женский день, который занимает особое место в календаре, наполнен цветами и улыбками, атмосферой любви и радости. Спикер Совфеда подчеркнула, что девушки все чаще выбирают военную профессию и служат в Вооруженных силах РФ наравне с мужчинами. Глава верхней палаты парламента пожелала успехов в реализации намеченных планов.

Ранее Валентину Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта. Глава верхней палаты парламента уточнила, что мужчин не устраивает, что в преддверии Международного женского дня стоимость на букеты "кусается".

Фото: council.gov.ru