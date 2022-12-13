Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках

В СФ РФ рассказали о важности сохранить качество этих закупок.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко сообщила коллегам о том, что предложила Государственной Думе в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, который упрощает процедуру государственных закупок. Об этом политик объяснила в ходе пленарного заседания в Совете Федерации. Она добавила, что обсуждала тему с председателем правительства Михаилом Мишустиным, который поддержал предложение законодателей.

Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять, его очень ждут в регионах. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Валентина Матвиенко уверена в том, что можно внести изменения в целый ряд правительственных нормативных актов без правок в законодательство. В СФ подчеркнули, что упрощение порядка госзакупок не означает снижение качества товаров, но позволит местным властям в регионах оперативнее принимать необходимые решения.

Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации