В СФ России поддержали журналиста из издания "Sputnik Литва".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала использовать все имеющиеся у государства каналы для освобождения журналиста Марата Касема, шеф-редактора Sputnik Литва. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пленарного заседания в верхней палате парламента перед коллегами. Сенатор надеется на оповещение о проблеме международных структур.

Мы все поддержим, что надо любые возможные использовать каналы, чтобы освободить незаконно задержанного журналиста, и в зависимости от того, какие мы ответы получим или не получим, будет понятно, во что превратились те или иные международные организации. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Валентина Матвиенко считает, что в настоящее время либо все международные структуры "полностью ангажированы, парализованы и не имеют своей воли" либо у некоторых все же могут сохраниться остатки совести и суверенитета, которые не поддались двойными стандартам Запада. Напомним, что Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня". Мужчина бвл сначала задержан, а после - арестован на территории Латвии, когда прибыл в страну длят посещения больной бабушки. В середине января 2022 года городской суд Риги оставил Касема под стражей, в поданной апелляции фигуранту расследования отказано.

Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии.

Фото и видео: Совет Федерации