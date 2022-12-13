Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии в вопросе ликвидации последствий землетрясения и поисков под завалами конструкций выживших граждан. Соответствующее заявление спикер Совета Федерации сделала перед коллегами на пленарном заседании 15 февраля. Специалист объяснила, что в трудную минуту Россия смогла отправиться на помощь турецкому и сирийскому народам.
Хотела бы ещё раз от всех нас выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, и поблагодарить наших сотрудников МЧС, наших спасателей за безукоризненно выполненную работу.
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ
Напомним, что землетрясения с магнитудой 7,7 и 7,6 зафиксированы в регионе днем 6 февраля с интервалом в девять часов. Эпицентр находился на территории провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции.
Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией.
Фото и видео: Совет Федерации
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