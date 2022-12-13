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Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии

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Спикер СФ напомнила о трагедии, которая произошла в Сирии и Турции.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила российских спасателей за работу в Турции и Сирии в вопросе ликвидации последствий землетрясения и поисков под завалами конструкций выживших граждан. Соответствующее заявление спикер Совета Федерации сделала перед коллегами на пленарном заседании 15 февраля. Специалист объяснила, что в трудную минуту Россия смогла отправиться на помощь турецкому и сирийскому народам.

Хотела бы ещё раз от всех нас выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, и поблагодарить наших сотрудников МЧС, наших спасателей за безукоризненно выполненную работу.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Напомним, что землетрясения с магнитудой 7,7 и 7,6 зафиксированы в регионе днем 6 февраля с интервалом в девять часов. Эпицентр находился на территории провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции.

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, землетрясения, совет федерации, совет федерацйии, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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Peryurbabe PetaJeales
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