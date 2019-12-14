Матвиенко поделилась планами на предстоящий отпуск

Экс-губернатор Петербурга проведет отпуск в России.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как проведет грядущий отпуск.

Политик отметила, что часть отпуска проведет в родном Петербурге, где посетить военно-морской парад, а дальше отправится на море. Матвиенко в диалоге с РИА Новостями поделилась, что плавать по два часа каждый день – хобби, на отдыхе женщина не делает прическу, не красится и ходит в удобной одежде.

Также Валентина Матвиенко отметила, что полностью отказываться от дел не собирается и будет совмещать работу с отдыхом.

Ранее мы писали, что Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов.

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