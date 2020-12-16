Матвиенко ответила на заявление министра энергетики США о «грязном» российском газе

По ее словам, до этого жалоб на качество российского газа не поступало.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необоснованным заявление министра энергетики США о "грязном" российском газе. Она связала это с попыткой манипулирования вопросами экологии, а также ведения недобросовестной конкуренции.

"Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления", – сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что такое заявление министра энергетики США может быть вызвано из-за неудавшейся попытки помешать строительству "Северного потока – 2". Валентина Матвиенко подчеркнула, что до этого момента никаких жалоб на качество российского газа не было.

Напомним, что министр энергетики США на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по науке, космосу и технологиям назвала российский газ "самым грязным" в мире.

Видео: YouTube / Совет Федерации