Матвиенко ответила на заявление министра энергетики США о «грязном» российском газе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необоснованным заявление министра энергетики США о "грязном" российском газе. Она связала это с попыткой манипулирования вопросами экологии, а также ведения недобросовестной конкуренции.
"Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления", – сказала Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда считает, что такое заявление министра энергетики США может быть вызвано из-за неудавшейся попытки помешать строительству "Северного потока – 2". Валентина Матвиенко подчеркнула, что до этого момента никаких жалоб на качество российского газа не было.
Напомним, что министр энергетики США на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по науке, космосу и технологиям назвала российский газ "самым грязным" в мире.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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