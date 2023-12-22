Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России

Сенатор поздравила жителей полуострова с десятилетием воссоединения с Россией.

Крымская весна 2014 года стала точкой сборки нового российского государства, когда общество в стране приобрело новое качество духовного единства, прочности и сплоченности. Соответствующее заявление в видеопоздравлении жителям полуострова с 10-летней годовщиной воссоединения региона с РФ сделала сенатор, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Мы можем уверенно назвать Крымскую весну точкой сборки новой России. И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО – яркое тому подтверждение. Валентина Матвиенко, сенатор России

Напомним, что полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведенного референдума. Голосование было организовано после государственного переворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ.

Матвиенко считает, что Донбасс - не место для покаяния деятелей культуры.

Фото и видео: Совет Федерации