В Совете Федерации напомнили о важности законопроекта, который все еще не согласован полицией.

В России назвали правильной идею демонтажа клеток для подсудимых в судах. Соответствующее заявление сенатор сделала в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента от 4 марта 2026 года. Политический деятель уточнила, слова члена профильного комитета по государственному строительству Людмилы Нарусовой. Во время назначения членов Верховного суда России она подняла вопрос о нахождении подсудимых лиц во время судов в клетках и возможности демонтажа этих конструкций.

Но, к сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот закон о практике. Уже сказаны причины необходимости выделения большого объема финансирования. Но вместе, я уверена, мы продвинем эту тему. Она правильная и нужная. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

