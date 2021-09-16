Матвиенко назвала отношения России и Казахстана образцовыми

Сенатор России оценила сотрудничество с Нур-Султаном.

По мнению российского сенатора Валентины Матвиенко, взаимоотношения России и Казахстана являются образцовыми. Она призвала странам сообща работать и преодолевать внешние вызовы. Парламентарий выступила с видеообращением к участникам Евразийского медиафорума, который проводится в Нур-Султане.

В 2021 году Казахстан отмечает 30-летие независимости. Все эти годы отмечены эффективным сотрудничеством, постоянным взаимодействием на уровне глав государств, правительств, парламентов, регионов двух стран. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

По словам Матвиенко, в разгар пандемии коронавируса Казахстан и России открыто поддерживали друг друга, проводили консультации и обмен опытом в борьбе с инфекцией. Она напомнила, что на территории иностранного государства налажен выпуск препарата для профилактики заражения ковидом "Спутник V".

В России предложили предоставлять три выходных после вакцинации.

Видео: YouTube / евразийскиймедиафорум