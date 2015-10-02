Матвиенко и Володин обсудят борьбу с нацизмом и развитие медицины в регионах

Совещание пройдёт в понедельник.

В понедельник, 28 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ. Основными темами станут противодействие нацизму, сохранение исторического наследия и памяти о Победе в Великой Отечественной войне, а также вопросы здравоохранения и образования в регионах.

В мероприятии примут участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как отметил Володин, в год 80-летия Победы особенно важно сохранить историческую правду и память о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.

Кроме того, участники заседания рассмотрят актуальные проблемы медицины и образования, включая дефицит кадров в этих сферах. Именно эти вопросы сейчас требуют особого внимания на региональном уровне.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге почтили подвиг ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Фото: council.gov.ru