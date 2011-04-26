В Петербурге почтили подвиг ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

В Петербурге проживает более 3,5 тысяч ликвидаторов аварии.

26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Жертвам радиационных аварий и катастроф" в парке имени академика Сахарова.

В мероприятии приняли участие представители городских властей, сотрудники МЧС, ветераны-ликвидаторы и члены общественной организации "Союз Чернобыль". Церемония сопровождалась прохождением роты почётного караула, отдавшей дань уважения подвигу тех, кто боролся с последствиями радиационных катастроф.

Губернатор Александр Беглов в своём обращении подчеркнул, что Чернобыль стал символом мужества и самоотверженности людей, которые ценой собственного здоровья и жизни предотвратили глобальную экологическую катастрофу.

"Сегодня мы вспоминаем не только героев Чернобыля, но и всех, кто участвовал в ликвидации последствий радиационных аварий. Их подвиг навсегда останется примером стойкости и героизма" Александр Беглов

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории — авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий участвовали сотни тысяч человек, многие из которых впоследствии столкнулись с тяжёлыми заболеваниями. В Петербурге проживает более 3,5 тысяч ликвидаторов аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборге открыли памятную доску, посвященную 35-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга