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В Петербурге почтили подвиг ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
Сегодня, 15:06
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В Петербурге почтили подвиг ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

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В Петербурге проживает более 3,5 тысяч ликвидаторов аварии.

26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Жертвам радиационных аварий и катастроф" в парке имени академика Сахарова.

В мероприятии приняли участие представители городских властей, сотрудники МЧС, ветераны-ликвидаторы и члены общественной организации "Союз Чернобыль". Церемония сопровождалась прохождением роты почётного караула, отдавшей дань уважения подвигу тех, кто боролся с последствиями радиационных катастроф.

Губернатор Александр Беглов в своём обращении подчеркнул, что Чернобыль стал символом мужества и самоотверженности людей, которые ценой собственного здоровья и жизни предотвратили глобальную экологическую катастрофу.

"Сегодня мы вспоминаем не только героев Чернобыля, но и всех, кто участвовал в ликвидации последствий радиационных аварий. Их подвиг навсегда останется примером стойкости и героизма"

Александр Беглов

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории — авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий участвовали сотни тысяч человек, многие из которых впоследствии столкнулись с тяжёлыми заболеваниями. В Петербурге проживает более 3,5 тысяч ликвидаторов аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборге открыли памятную доску, посвященную 35-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: чернобыльская катастрофа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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