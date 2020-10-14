В Выборге открыли памятную доску, посвященную 35-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сейчас в Выборгском районе живет более 170 человек, которые принимали участие в ликвидации ЧС, а также 47 вдов.

В сквере Мужества 26 апреля состоялась церемония открытия памятной доски, посвященной 35 годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В торжественно-траурном митинге приняли участие ликвидаторы аварии, вдовы, представители общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль", а также глава Выборгского района Дмитрий Никулин, замглавы районной администрации Андрей Голобородько, кадеты школы №6 Выборга.

Чернобыль стал суровым испытанием и жестоким уроком. Мирный атом оказался причиной великой трагедия. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Глава Выборгского района поблагодарил ликвидаторов аварии за самоотверженность и мужество.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших при устранении последствий Чернобыльской катастрофы и возложили цветы к мемориалу. Также сегодня выборгским ликвидаторам вручили памятные медали "35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС".

Сейчас в Выборгском районе живет более 170 человек, которые принимали участие в ликвидации ЧС, а также 47 вдов.

Выборг начали украшать ко Дню Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО