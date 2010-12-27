Матвиенко предложила увеличивать пенсионный возраст каждый год

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила плавно повышать пенсионный возраст в РФ в течение 10 лет. Как сообщает "ТАСС", предлагается каждый год повышать возраст на полгода для мужчин и женщин.
Повышение пенсионного возраста, заявила председатель, находится сейчас на повестке дня в европейских государствах и в странах СНГ. Мотвиенко попросила не политизировать ситуацию, а посмотреть на нее с точки зрения экономической логики.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что эксперт рассказал о возможности повышения пенсионного возраста.
Фото: Петербургский Дневник