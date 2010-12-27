Эксперт рассказал о возможности повышения пенсионного возраста

Он заявил, что общество готово к повышению пенсионного возраста, однако произойти это должно постепенно

Недавно прозвучала инициатива повысить пенсионный возраст в России, в данный момент он держится на уровне 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев в конце утверждения на этой должности.

Он подчеркнул, что в стране изменились условия жизни, возможности и желание людей трудиться, а также период активной жизни и потому необходимо принимать это решение, но осторожно.

Олег Шеин прокомментировал для ФБА "Экономика Сегодня" эту идею и заявил, что скорее всего осуществляться она будет по предложенной в свое время схеме Алексея Кудрина. Он предлагал производить повышение пенсионного возраста постепенно – до 63 лет у женщин и 65 у мужчин.

Однако Шеин утверждает, что вероятнее всего речь идет о постепенном повышении и не будет осуществлено резко.

По словам другого эксперта "Экономики Сегодня", доцента факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова, в большинстве стран практикуется именно постепенный переход к новому пенсионному возрасту. Он связал эту инициативу в России с попыткой покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда за счет повышения выхода граждан на пенсию.

"Но хотелось бы, чтобы добивались бы успехов за счет стимулирования экономического роста. Налоговая нагрузка на бизнес у нас одна из самых высоких в ЕАЭС - по итогам 2017 года, 35,3% от ВВП. В том же Казахстане - 11,5%, например. При этом никаких проблем в плане собираемости налогов там нет" – Алисен Алисенов

Эксперт утверждает, что данная проблема назревает уже давно и сейчас в ближайшее время могут приняты изменения, однако подчеркнул необходимость постепенно принятия. Алисенов отмечает, что важно донести населению отсутствия альтернативных способов покрытия дефицита бюджета.

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