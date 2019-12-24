Спикер СовФеда прокомментировала санкции США по проекту газопровода РФ.

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку — 2". По словам сенатора, санкции США являются апофеозом абсурда. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление спикера Совета Федерации на итоговой пресс-конференции.

Таким образом иностранцы пытаются создать для своей страны конкурентные преимущества. Однако строительство проекта они не остановят, создание газопровода завершится успешно. Он затрагивает экономические интересы Европы, стран-союзников США. Сейчас чиновники из РФ рассматривают возможности по ограничительным мерам против Америки.

Конечно, все и так было понятно, но сейчас стало еще более очевидным, что сегодня санкции, которые вводятся США, - это экономические войны добавила Матвиенко

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих.

Видео: YouTube/Nord Stream 2