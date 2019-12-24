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Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку-2"

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Спикер СовФеда прокомментировала санкции США по проекту газопровода РФ.

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку — 2". По словам сенатора, санкции США являются апофеозом абсурда. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление спикера Совета Федерации на итоговой пресс-конференции. 

Таким образом иностранцы пытаются создать для своей страны конкурентные преимущества. Однако строительство проекта они не остановят, создание газопровода завершится успешно. Он затрагивает экономические интересы Европы, стран-союзников США. Сейчас чиновники из РФ рассматривают возможности по ограничительным мерам против Америки.

Конечно, все и так было понятно, но сейчас стало еще более очевидным, что сегодня санкции, которые вводятся США, - это экономические войны

добавила Матвиенко

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих.

Видео: YouTube/Nord Stream 2

Теги: валентина матвиенко, санкции, северный поток-2, совет федерации, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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