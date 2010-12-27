Матрос получил условный срок за сломанную челюсть старшины

Молодому мужчине не понравился тон начальника по званию.

Сегодня, 26 ноября, петербургский военный суд вынес приговор Илье Булаю, обвиненного в насильственных действиях в отношении начальника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, в минувшем сентябре Булаю не понравилось требование дежурного по курсу, старшины Деменкова, который для матроса был начальником по воинскому званию. Деменков требовал привести в порядок обмундирование и выйти на построение. Недовольный Булай ударил старшину в челюсть, сломав ее.

В суде матрос полностью признал свою вину и пояснил, что ударил Деменкова за повышенный грубый тон. Чувствительный подсудимый наказан за содеянное годом условного лишения свободы.

Тем временем, пожилая американка забила грабителя столом.

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