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Матрас, унесенный ветром, сбил петербурженку 1 июля
Вчера, 23:26
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Матрас, унесенный ветром, сбил петербурженку 1 июля

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К месту происшествия вызвали бригаду "скорой", и девушке оказали первую помощь.

Во время урагана 1 июля в Петербурге девушку сбил матрас. Об этом сообщает tg-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Просвещения. Момент удара случайно засняла местная жительница. 

Судя по кадрам, петербурженка боролась с сильным ветром, пытаясь добраться до дома. В этот момент в ее сторону полетел черный матрас. По словам очевидцев происшествия в Калининском районе, к месту вызвали бригаду "скорой", и девушке оказали первую помощь. 

Ранее мы рассказывали о том, что в шторм 10-летнего мальчика порезало стеклом от остановки общественного транспорта. На помощь к нему пришла жительница Петербурга, которая вызвала ему такси до больницы. В медицинском учреждении врачи зашили глубокую рану. 

Фото: Piter.TV

Теги: сильный ветер, шторм в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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