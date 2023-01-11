Матрас, унесенный ветром, сбил петербурженку 1 июля

К месту происшествия вызвали бригаду "скорой", и девушке оказали первую помощь.

Во время урагана 1 июля в Петербурге девушку сбил матрас. Об этом сообщает tg-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Просвещения. Момент удара случайно засняла местная жительница.

Судя по кадрам, петербурженка боролась с сильным ветром, пытаясь добраться до дома. В этот момент в ее сторону полетел черный матрас. По словам очевидцев происшествия в Калининском районе, к месту вызвали бригаду "скорой", и девушке оказали первую помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что в шторм 10-летнего мальчика порезало стеклом от остановки общественного транспорта. На помощь к нему пришла жительница Петербурга, которая вызвала ему такси до больницы. В медицинском учреждении врачи зашили глубокую рану.

Фото: Piter.TV