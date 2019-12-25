Маткапитал в Петербурге могут выдавать опекунам

Предложение заключается в предоставлении финансовой помощи с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года.

Власти Петербурга разработали проект решения о изменениях в законе о денежной помощи для семей. Этот проект предполагает предоставление финансовой поддержки приемным семьям, которые приняли на воспитание третьего и последующих детей-сирот или несовершеннолетних без попечения родителей.

Документ был опубликован на странице экспертизы по борьбе с коррупцией. Изменения затрагивают лиц, которые взяли на воспитание третьих и последующих детей-сирот или несовершеннолетних без попечения родителей. Предложение заключается в предоставлении финансовой помощи с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года.

Граждане, упомянутые в абзаце пятом пункта 1 статьи 2 данного закона Санкт-Петербурга, имеют право на сертификат после трех лет с момента установления опеки над ребенком, что дает право на дополнительную социальную поддержку.

Ранее мы сообщили о том, что зарплатные запросы петербуржцев выросли на 15 тыс. рублей за год.

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