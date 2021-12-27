Матыцин заявил, что российские чемпионаты станут открытыми для иностранных спортсменов

Он уверен, что многие страны захотят соревноваться с атлетами из России.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что российские чемпионаты по различным видам спорта станут открытыми для иностранных спортсменов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ведомства отметил, что сейчас меняются форматы всех чемпионатов России. Их планируют сделать открытыми для всех спортсменов. Также Минспорт собирается внести изменения в положения о соревнованиях.

Уверен, что ряд стран, которые придерживаются сдержанной позиции и взгляда в плане санкций, наверняка захотят соревноваться с нашими атлетами во многих видах спорта. Олег Матыцин, министр спорта РФ

Ранее мы сообщали, что баскетболистка из США арестована в России из-за перевозки наркотиков.

Видео: YouTube / Россия 24