Матыцин заявил, что российские чемпионаты станут открытыми для иностранных спортсменов

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что российские чемпионаты по различным видам спорта станут открытыми для иностранных спортсменов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ведомства отметил, что сейчас меняются форматы всех чемпионатов России. Их планируют сделать открытыми для всех спортсменов. Также Минспорт собирается внести изменения в положения о соревнованиях.
Уверен, что ряд стран, которые придерживаются сдержанной позиции и взгляда в плане санкций, наверняка захотят соревноваться с нашими атлетами во многих видах спорта.
Олег Матыцин, министр спорта РФ
Ранее мы сообщали, что баскетболистка из США арестована в России из-за перевозки наркотиков.
Видео: YouTube / Россия 24
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