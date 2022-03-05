Баскетболистка из США арестована в России из-за перевозки наркотиков

Бриттни Грайнер задержана в "Шереметьево".

Американская баскетболистка из арестована в России из-за перевозки наркотиков. Девушку задержали представители ФТС РФ на территории Московской области. Предположительно, речь идет об известной спортсменке Бриттни Грайнер. По данным ТГ-канала Mash, в багаже пассажирки аэропорта "Шереметьево" специалисты нашли запрещенные вещества.

В феврале, когда летать ещё было можно везде и всюду, Бриттни проходила через "зелёный коридор" и засветила там несколько вейпов с зелёным содержимым: маслом каннабиса. источник СМИ

Напомним, что Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу. Она находилась в национальной команде США. В финальном соревновании летней Олимпиады в Токио (матч США со сборной Японии) атлетке покорилось уникальное достижение. Она является рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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Фото и видео: Telegram / Mash