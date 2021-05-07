  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов: строительство СКА Арены идет по графику
Сегодня, 9:07
135
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Беглов: строительство СКА Арены идет по графику

0 0

На Ледовой арене можно будет проводить соревнования не только по хоккею, но и 20 другим видам спорта: фигурному катанию, баскетболу, спортивным танцам.

Губернатор Александр Беглов оценил ход строительства СКА Арены на проспекте Юрия Гагарина. По его словам, "несмотря на все сложности и трудности, город продолжает развиваться".

На данный момент строители монтируют купол, проводят инженерные системы и отделочные работы. Идет устройство архитектурного фасада и прокладываются дорожные сети. Строительство идет по графику.

Уверен, что, когда напряжение пройдет и политики договорятся, спорт как всегда будет вне политики.

Александр Беглов.

СКА Арена создавалась в первую очередь для проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. На данный момент его пока не переносили из России. Спортивно-досуговый комплекс предназначен не только для проведения спортивных мероприятий, но также и для выставочных и культурно-развлекательных событий. 

Вместимость Ледовой арены составляет до 23 тысяч человек. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Финал Лиги чемпионов 2022 года перенесут из Петербурга во Францию. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: ска арена, строительство, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии