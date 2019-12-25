Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул важность правильной модели поведения у бойцов ММА. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.
По его мнению, российские бойцы должны служить образцами для молодежи. Он подчеркнул, что им необходимо обладать положительным имиджем.
Важно взаимодействовать и с регионам, и с региональными федерациями, чтобы занятия проводились в соответствии с регламентами.
Олег Матыцин, министр спорта РФ
Ранее Матыцин рассказал о средней зарплате тренера в России.
Фото: Дума ТВ
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