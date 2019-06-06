С 1 января 2020 года в России увеличат материнский капитал

С 1 января 2020 года в России проиндексируют материнский капитал. Объем выплаты хотят увеличить на 17 тысяч рублей — до 470 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках ПМЭФ-2019, передает ТАСС.
Министр рассказал, что средства на индексацию уже выделены, а решение согласовано. Маткапитал могут получать женщины за второго и последующих детей.
Ранее сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Нововведение вступает в силу в 2020 году.
Ранее мы писали, что в России может появиться отцовский капитал.
Видео: YouTube, Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
как же женщины ростили в 90-х без мат. капитала и без помощи государства? А теперь и пенсию еще у нас отобрали !!!