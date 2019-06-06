С 1 января 2020 года в России увеличат материнский капитал

К выплате прибавят 17 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года в России проиндексируют материнский капитал. Объем выплаты хотят увеличить на 17 тысяч рублей — до 470 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках ПМЭФ-2019, передает ТАСС.

Министр рассказал, что средства на индексацию уже выделены, а решение согласовано. Маткапитал могут получать женщины за второго и последующих детей.

Ранее сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Нововведение вступает в силу в 2020 году.

Ранее мы писали, что в России может появиться отцовский капитал.

Видео: YouTube, Piter.TV