Материалы уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Таврический" заняли 40 томов

Трое фигурантов находятся под стражей.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывших руководителей АО "Банк Таврический" и владельца ЗАО "Ливиз". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга

Обвиняемым вменяется 16 эпизодов по статье о мошенничестве, а также статья об отмывании денег. Материалы уголовного дела заняли 40 томов. К производству оно пока не принято.

Сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 952 млн рублей. Деньги были получены в результате фиктивных сделок. Дмитрий Гаркуша был заместителем председателя правления банка, Сергей Сомов — председателем банка, Александр Сабадаш — владельцев АО "Ливиз". Все фигуранты находятся под стражей, свою вину не признают.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов